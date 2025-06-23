Ограничения на работу мигрантов влияют на рынок труда

23 июня. FINMARKET.RU - В России наметилась тенденция введения региональных ограничений на работу мигрантов. В 2023 году таких субъектов федерации было 15, в 2024 г. уже 40, а в текущем году - 51, пишет "Российская газета" . Резкий скачок произошел после теракта в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье в марте 2024 года, имея вполне определенные политические причины. В этих ограничениях вообще, кажется, больше политики, считает политолог Георгий Бовт. Хотя обычно чиновники обосновывают такие меры не только "вопросами безопасности", но и желанием гарантировать рабочие места для россиян.

Последний аргумент, правда, многие предприниматели ставят под сомнение: при рекордно низком уровне безработицы (2,3%) искусственные ограничения на рынке труда лишь усугубляют дефицит рабочей силы, который уже составляет не менее 2-х млн чел, а к 2030 году может вырасти до 3-х млн. Без притока гастарбайтеров этот дефицит не покрыть.

По опросу, проведенному недавно РСПП среди предпринимателей, около трети (27%) компаний используют иностранных работников. 83% сталкиваются с дефицитом кадров, но многие боятся связываться с иностранцами из-за резкого ужесточения контроля за мигрантами вообще, а еще из-за региональных ограничений. Охотнее всего регионы вводят ограничения по тем профессиям, которые "на виду" у обывателей: в торговле, уличном питании, социальных услугах, спорте, культуре, досуге, здравоохранении, образовании и т.д. Популярны региональные запреты на работу водителей-иностранцев.

Бовт отмечает, что при нынешнем дефиците рабочих рук всякое искусственное ограничение на наем работников способствует повышению цен на товары и услуги. Ведь, по некоторым оценкам участников рынка, привлечение на работу россиян вместо иностранцев требует повышения зарплаты на 15-30%. В ряде регионов, где ввели ограничения "по профессиям" для мигрантов, оборот в сферах их высокой занятости упал на 15-20%, особенно там, где в общепите доля трудовых мигрантов доходила до 40%. А в регионах с ограничениями для мигрантов по работе в такси отрасль потеряла до 30% водителей, примерно на столько же выросла стоимость поездок, время ожидания авто увеличилось в 2 раза, а процент отказов вырос до половины.