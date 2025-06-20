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20 июня 2025 года 09:52

В октябре Казначейство проведет пилот по ряду платежей с цифровым рублем

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Сергей Савостьянов/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
20 июня. FINMARKET.RU - Федеральное казначейство планирует запустить пилот по цифровому рублю в октябре 2025 года, а к 2027-му распространить его на всю бюджетную систему. Об этом в эксклюзивном интервью "Известиям" на ПМЭФ-2025 рассказал его руководитель Роман Артюхин.

"Уже в октябре 2025-го мы планируем провести пилот по отдельным видам платежей с цифровым рублем. В 2026 году — начать его использовать для операций только в рамках федеральной казны. А с 1 июля 2027 года — расширить его применение на все уровни бюджетной системы", - сообщил Артюхин.

По его словам, новый механизм позволит повысить прозрачность не только внутри казначейской системы, но и при целевых выплатах за ее пределами, обеспечив более полный контроль за движением средств. Кроме того, служба вскоре планирует внедрить систему мониторинга расходов в рамках гособоронзаказа и запустить госэквайринг без комиссии.

"Что касается рисков, они в первую очередь связаны с объемами операций. Нам предстоит понять, насколько велик будет масштаб таких платежей и как он повлияет на существующую казначейскую инфраструктуру. Мы уже сейчас аккумулируем ликвидность всех уровней бюджета на едином казначейском счете и эффективно ею управляем. Поэтому будем внимательно следить за развитием платежного рынка и адаптировать систему по мере необходимости", - отметил Артюхин.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  Казначейство,  платежи

 
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