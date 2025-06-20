.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Глава ФНС: рост налоговых поступлений в бюджетную систему в 2025 г. составляет 8%, в федеральный бюджет - 5%
20 июня 2025 года 09:52
В октябре Казначейство проведет пилот по ряду платежей с цифровым рублем
|0
Сергей Савостьянов/ТАСС
20 июня. FINMARKET.RU - Федеральное казначейство планирует запустить пилот по цифровому рублю в октябре 2025 года, а к 2027-му распространить его на всю бюджетную систему. Об этом в эксклюзивном интервью "Известиям" на ПМЭФ-2025 рассказал его руководитель Роман Артюхин. "Уже в октябре 2025-го мы планируем провести пилот по отдельным видам платежей с цифровым рублем. В 2026 году — начать его использовать для операций только в рамках федеральной казны. А с 1 июля 2027 года — расширить его применение на все уровни бюджетной системы", - сообщил Артюхин. По его словам, новый механизм позволит повысить прозрачность не только внутри казначейской системы, но и при целевых выплатах за ее пределами, обеспечив более полный контроль за движением средств. Кроме того, служба вскоре планирует внедрить систему мониторинга расходов в рамках гособоронзаказа и запустить госэквайринг без комиссии. "Что касается рисков, они в первую очередь связаны с объемами операций. Нам предстоит понять, насколько велик будет масштаб таких платежей и как он повлияет на существующую казначейскую инфраструктуру. Мы уже сейчас аккумулируем ликвидность всех уровней бюджета на едином казначейском счете и эффективно ею управляем. Поэтому будем внимательно следить за развитием платежного рынка и адаптировать систему по мере необходимости", - отметил Артюхин.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, Казначейство, платежи
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.