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20 июня 2025 года 09:05
Бизнес видит риски в полномочиях ФНС оценивать состояние компаний
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Владимир Смирнов/ТАСС
20 июня. FINMARKET.RU - Законопроект о наделении ФНС полномочиями по оценке финансово-экономического состояния компаний нуждается в существенной доработке, так как его принятие в текущей редакции может спровоцировать необоснованные ограничения для юридических лиц. Такую позицию в письме на имя председателя думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова представило бизнес-объединение "Опора России", пишут "Ведомости". Документ был отправлен 10 июня, рассказал изданию на полях ПМЭФа руководитель объединения Александр Калинин. Законопроект о наделении ФНС полномочиями по оценке финансово-экономической деятельности компаний был внесен в Госдуму в начале мая и уже прошел первое чтение. Поправки предлагается внести в закон "О налоговых органах Российской Федерации". ФНС уже выступает администратором государственных информационных систем со сведениями о компаниях и ИП, а также формирует аналитические базы данных, используемых в принятии решений различными органами власти и ведомствами, указано в пояснительной записке к законопроекту. Дальнейшее совершенствование таких полномочий обоснованно и целесообразно, так как оценка компаний прямо влияет на качество принятия решений, анализа и прогнозирования экономических показателей как государственными органами, так и самими юрлицами, пишут авторы законопроекта. Фактически ФНС уже проводит анализ деятельности компаний. В 2023 г. ведомство запустило "Сервис оценки юридических лиц". Налогоплательщики получают доступ к нему через свой личный кабинет на сайте ФНС. Представленные правительством поправки несут целый ряд рисков для предпринимателей и нуждаются в доработке, считают в "Опоре России". Ключевая проблема с наделением ФНС функцией по анализу финансово-экономической деятельности состоит в том, что она не является профильной для ведомства, пояснил Калинин. Орган, который занимается налоговым администрированием, по сути, одновременно будет проводить налоговый аудит, добавил он. Кроме того, у ФНС сейчас более 30 цифровых решений по сбору данных, но бизнес не знает, по каким алгоритмам они работают, напомнил Калинин.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ФНС, полномочия
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