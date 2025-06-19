Дорожные стройки пока не обеспечены бюджетными средствами

Проекты по строительству и реконструкции автодорог и искусственных сооружений сметной стоимостью 3,2 трлн руб., входящие в план дорожной деятельности России до 2030 г., на текущий момент лишь наполовину обеспечены финансированием из федерального бюджета. Об этом говорится в отраслевом обзоре, который подготовил "ВТБ инфраструктурный холдинг", пишут "Ведомости"

План дорожной деятельности России был утвержден правительством 31 марта 2025 г. (распоряжение № 768-р). Он рассчитан на шесть лет до 2030 г. и предполагаети реконструкцию свыше 1900 км федеральных и 1700 км региональных автотрасс, в том числе около 900 км дорог на сельских территориях.

Всего, по подсчетам ВТБ, в рамках плана на шесть лет распределено 8,7 трлн руб. бюджетных и внебюджетных средств. Из них большая часть – 7,1 трлн руб. – это средства на реализацию госпрограмм.

Оставшиеся 1,6 трлн руб. распределены на 378 отдельных инфраструктурных проектов, среди которых в основном проектирование, строительство и реконструкция автодорог либо отдельных их участков и искусственных сооружений, отмечается в обзоре. Но общая сметная стоимость этих проектов, по оценке ВТБ, составляет 3,2 трлн руб. Такое расхождение аналитики связывают с тем, что часть проектов плана реализуется в формате концессий и предполагает вложения из внебюджетных источников, а часть уже была профинансирована из бюджета ранее.

Отсутствие распределенного федерального финансирования на крупнейшие проекты дорожного строительства создает риск того, что объекты просто не будут построены, поскольку инвесторы в текущей ситуации "не горят желанием" вкладывать в них деньги, замечает научный руководитель Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.