ЦБ урегулирует списание резервов по безнадежным долгам для МФО

19 июня. FINMARKET.RU - Банк России собирается урегулировать порядок списания резервов по безнадежным долгам для микрофинансовых организаций (МФО). Это коснется задолженности, которую безуспешно пылись взыскать в течение года или издержки при взыскании которой превышают возвращаемую сумму, пишет "Коммерсант" . Участники рынка полагают, что после введения запрета на взыскание долгов в упрощенном порядке новация ЦБ в какой-то мере поддержит финансовые показатели

По данным ЦБ, совокупный портфель микрозаймов на 31 марта 2025 года составил 683 млрд руб. Доля просроченной задолженности (NPL) длительностью свыше 90 дней в совокупном портфеле МФО составила 27,5%. Данные по прибыли МФО по итогам первого квартала 2025 года пока не раскрывались. По итогам 2024 года совокупная прибыль участников рынка сократилась на 7%, до 53 млрд руб.

По оценке экспертов, резервы МФО составляют примерно около трети от кредитного портфеля. "Понятно, что часть резервов покрывает безнадежные долги, но не все они могут быть списаны сразу. Реально к списанию 150-200 млрд рублей", - оценил начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев. Но даже списание нескольких десятков миллиардов рублей безнадежных долгов повысит платежеспособность МФО, считает эксперт.