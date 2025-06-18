Продавцы маркетплейсов стали получать уведомления о признаках дробления бизнеса

18 июня. FINMARKET.RU - В рамках совместного эксперимента с ФНСначали рассылать своим селлерамо наличии у них признаков дробления бизнеса. Уведомления селлерам были направлены в рамках пилотного проекта информационного обмена между ФНС и площадками электронной торговли, сообщил "Ведомостям" представитель Ассоциации цифровых платформ (АЦП).

По условиям эксперимента, принятым соответствующим приказом ФНС в конце 2024 г., площадки выявляют факторы риска среди продавцов и обмениваются результатами с регулятором, но не принимают решений о наличии налоговых нарушений, пояснил он. По словам представителя АЦП, список продавцов, которым необходимо разослать информсообщения, был доведен до площадок со стороны ФНС. При этом само письмо не означает установленного факта дробления, подчеркивает собеседник. Запросы на пояснения - типичная практика в рамках процедур налогового контроля, а площадки в данном случае взяли на себя передачу такого сообщения, что потенциально призвано ускорить и упростить коммуникацию, отмечает он.

Информационные письма, направляемые маркетплейсами селлерам, не возлагают на налогоплательщиков обязанности, не предусмотренные законодательством, и не предусматривают применения санкций, а лишь информируют продавца о возможном риске неуплаты (неполной уплаты) НДС и налога на прибыль организаций, пояснил представитель ФНС в ответ на запрос "Ведомостей". Данное взаимодействие идет, по сути, в превентивном режиме, без проведения каких-либо контрольных мероприятий со стороны налоговых органов, добавил он. В случае если налогоплательщик действительно раздробил, он вправе представить в налоговый орган соответствующие уточненные декларации, говорит представитель ФНС. Если же он считает, что риск дробления бизнеса отсутствует, тогда любым удобным способом (в маркетплейс или непосредственно в налоговый орган) представляются письменные пояснения, содержащие аргументированную и документально подтвержденную позицию, пояснил он.