Сектор готовой еды продолжает активно развиваться

18 июня. FINMARKET.RU - Несмотря на общее замедление в России темпов роста продуктового ритейла, сегмент готовой еды продолжает активно развиваться, пишет "Коммерсантъ". За апрель-июнь оборот может увеличиться почти на треть. Потребители не хотят тратить время на бытовые дела, предпочитая покупать готовую еду.

По итогам второго квартала 2025 года денежный оборот рынка готовой кулинарии может вырасти на 34,1% год к году, а штучные продажи — на 20,1% год к году, следует из совместного исследования Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды и аналитической компании NTech.

Но производственных мощностей для дальнейшего бурного развития сегмента готовой еды может не хватать, считает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. По ее мнению, это отразится как на качестве продукции, так и на ее цене. Чтобы обеспечивать необходимые объемы продукции, сами сети сейчас начали активно развивать собственные фабрики-кухни.