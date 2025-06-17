Механизм "второй руки" для банков просят перенести на 2026 год

17 июня. FINMARKET.RU - Глава Ассоциации банков России (АБР) Денис Липаев обратился в ЦБ РФ и Комитет Госдумы по финансовому рынку с просьбой перенести срок вступления в силу новой меры по защите россиян от мошенников, которая предусматривает подтверждение банковских операций доверенными лицами. Неформально эта мера получила название "второй руки" и должна заработать 1 сентября 2025 года. Из письма АБР, копия которого есть у "Российской газеты" , следует, чтоне успевают внедрить защитный механизм в этот срок.

Срок вступления в силу правила "второй руки" закреплен в Законе 41-ФЗ "О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям". С этой даты планировалось дать возможность россиянам оформлять доверенность на своих родственников или других близких, чтобы они могли отклонять их операции для защиты от мошенников. Мера рассчитана в первую очередь на пожилых людей.

В своем письме АБР информирует, что для внедрения механизма требуется донастроить работу целого ряда банковских систем и все каналы обслуживания, включая онлайн-банкинг, карты, банкоматы, кассы, терминалы самообслуживания. Из-за масштаба работ банкиры просят перенести дату запуска "второй руки" на 1 сентября 2026 года. Также в письме оговорен второй вариант с переносом даты на 1 января 2026 года при условии, что мера заработает только отчасти и не будет охватывать сразу все рискованные операции.

В пресс-службе Центробанка подтвердили получение письма и пообещали ответить на него в установленном порядке. Глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил "РГ", что допускаетсрока.