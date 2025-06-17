Рынок краткосрочной аренды активно развивается

17 июня. FINMARKET.RU - Количество объявлений о сдаче квартир в краткосрочную аренду (от суток и более) в российских городах-миллионниках увеличилось на 33% по сравнению с июнем 2024 г., подсчитала компания "Циан". По ее данным, сейчас в мегаполисах доступно 196 тыс. лотов против 147 тыс. годом ранее, пишут "Ведомости"

Как говорит представитель "Циана", рынок краткосрочной аренды развивается в основном за счет инвесторов. Объясняется это тем, что сдавать квартиру на сутки, как правило, выгоднее, чем на долгий срок.

Ставки краткосрочной аренды действительно в 2-3 раза выше долгосрочной, но здесь больше риск простоя, добавляет представитель компании "Этажи". Руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов уточняет, что в других городах, особенно популярных у туристов, количество объявлений посуточной аренды тоже увеличилось, но только на 19%, с 88 тыс. до 105 тыс. единиц. Он объясняет это тем, что там меньше инвесторов.

Однако рост числа лотов в краткосрочную аренду пока не привел к снижению ставок. За год, по данным "Циана", они увеличились на однушки на 14% - до 4020 руб. в сутки.

В отдельных мегаполисах стоимость краткосрочной аренды за год выросла сильнее, уточняют в "Циане". Например, в крымской Ялте ставки увеличились в среднем на 31% - до 4930 руб. за сутки, а в Зеленоградске (Калининградская обл.) - на 30% - до 7210 руб., в Геленджике - на 17% - до 5930 руб.

В Москве сейчас квартиры сдаются в среднем за 5260 руб. за ночь. Это на 15% дороже, чем было в июне прошлого года.

Самые дешевые квартиры в посуточную аренду среди городов-миллионников, по данным "Циана", предлагаются в Омске и Челябинске - по 2770 и 2730 руб. в среднем. За год ставки там выросли на 11% и 10% соответственно.

Среди туристических городов дешевле всего будет снять жилье в Тюмени (3000 руб., +9%), Туле (3080 руб., +8%) и Иркутске (3120 руб., +6%).

В ближайшие два-три месяца аналитики "Циана" прогнозируют сезонное повышение ставок еще на 10-15% от нынешнего уровня. Похожие ожидания и у экспертов Colife: +10-13% к ставкам в Москве, +8-10% в Санкт-Петербурге и +7% в региональных городах-миллионниках.