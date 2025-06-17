Продажи авто могут вернуться к уровню прошлого года в 2026-м

17 июня. FINMARKET.RU - Рынок новых легковых машин может вернуться к уровню продаж довольно успешного прошлого года уже в 2026 году, прогнозируют "Технологии Доверия" (ТеДо, ранее российское подразделение PwC). В основном надежды возлагаются на смягчение денежно-кредитной политики и отложенный спрос, пишет "Коммерсант" . При этом прошлогодние показатели рынка почти вдвое уступают результатам десятилетней давности, когдавплотную приблизились к отметке 3 млн автомобилей. В ближайшем будущем до прошлых пиков добраться будет сложно, но до 2 млн штук к 2030 году — вполне возможно дотянуться, считают аналитики. При пессимистичном раскладе, ожидают аналитики, рынок достигнет таких показателей не ранее 2028 года.

Гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич соглашается, что в 2026 году рынок способен приблизиться к цифрам 2024 года, но главное условие - ключевая ставка на уровне 17-18%. "При такой ставке даже с актуальным курсом валют спрос наможет существенно вырасти",- уверен он. Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев вторит, что продажи на уровне 1,6 млн автомобилей достижимы при условии оживления кредитных механизмов и разворота интереса к лизингу.