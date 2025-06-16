.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
16 июня 2025 года 10:09
Оплату потребления воды по нормативу удвоят
|0
Рicture alliance/ТАСС
16 июня. FINMARKET.RU - Накануне заметного, на 11-12%, повышения тарифов на коммунальные услуги с 1 июля Минстрой намерен прикрыть возможность потребителей обходить его за счет оплаты потребления воды по нормативу, сообщает "Коммерсантъ". Для этого ведомство разработало проект постановления правительства об удвоении ставок платы за потребление без счетчиков. Документ вносит изменения в "Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (постановление правительства №354 от 6 мая 2011 года) и "Правила организации коммерческого учета воды и сточных вод" (постановление правительства №776 от 4 сентября 2013 года). По данным Минстроя, по итогам 2024 года количество квартир, не оснащенных общими приборами учета холодной воды, составляло 7,5 млн, счетчики на горячую воду отсутствуют в 4,6 млн квартир. Индивидуальных жилых домов, где отсутствует учет холодной воды, в РФ 2,4 млн, горячей - 115 тыс. Всего утечку и неучтенный расход в год ведомство оценивает в 23,2% от всей подачи воды.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.