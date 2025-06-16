Арматурный прокат подешевел до минимума с конца 2022 года

16 июня. FINMARKET.RU -на арматуру к началу июня опустились к уровню конца 2022 года. Ожидавшийся рынком рост спроса со стороны строительного сектора не реализовался, несмотря на некоторое оживление в сегменте индивидуального строительства, пишет "Коммерсант"

Согласно данным рейтингового агентства "Русмет", стоимость арматурного проката к 8 июня упала до 36 тыс. руб. за тонну, что стало минимумом с конца 2022 года. Цены в сегменте продолжили падение после незначительного положительного колебания в первую неделю июня.

Трейдеры рассчитывали на активизацию потребления арматуры с начала строительного сезона. Но, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов, спрос в сегменте остается слабым и объемы продаж арматуры не достигают прошлогодних уровней. По его словам, это обусловлено неблагоприятными тенденциями преимущественно в строительстве многоквартирных домов на фоне высокой стоимости денег в экономике.

По прогнозам НКР, в ближайшие месяцы металлурги, скорее всего, будут вынуждены снизить цены еще минимум на 5-7% в силу превышения предложения над спросом.

Как считает Орехов, ситуация может измениться в лучшую сторону, если денежно-кредитная политика будет и дальше смягчаться, а инвестиции в строительный сектор активизируются.