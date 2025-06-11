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11 июня 2025 года 08:55
Автокредиты на новые машины достигли максимума с ноября 2020 года
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Сергей Карпухин/ТАСС
11 июня. FINMARKET.RU - БКИ "Объединенное кредитное бюро" (ОКБ) подвело итоги деятельности в сегменте автокредитования за май. За месяц банки выдали россиянам 74,79 тыс. автокредитов на 97,28 млрд руб. Примечательно, что 69% от общего количества и 70% от объема выданных автокредитов в мае пришлось на новые машины. Их доля в выдачах за месяц увеличилась на 5 и 6 процентных пунктов соответственно, пишет "Коммерсант". Это максимальный показатель с ноября 2020 года в количественном выражении и с февраля 2022 года - в денежном, тогда средняя сумма одного автокредита составляла 1,527 млн руб. против 1,356 млн руб. в мае 2025 года. Пропорционально сократилась и доля в выдачах кредитов на б/у автомобили. Она составила 31% в количественном выражении и 30% - в денежном. Средний размер одного автокредита в б/у сегменте в мае составил 1,289 млн руб. Как отмечает старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин, банки готовятся к введению макропруденциальных лимитов в автокредитовании с 1 июля, а доля заемщиков с высоким ПДН в сегменте подержанных автомобилей в среднем более высокая. В этом году позитивной динамики на рынке автокредитования эксперты не ждут.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, автокредиты
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