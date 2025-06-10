Выдача кредитов наличными обвалилась за год на 62%

10 июня. FINMARKET.RU - Российские банки выдали в мае 1,23 млн кредитов наличными на 206,8 млрд рублей, рассказали "Российской газете" в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Это ниже показателей аналогичного периода 2024-го на 62 и 69% соответственно. По словам участников рынка, банки перестали брать кредитных заемщиков "с улицы", снизили объемы рекламы и начали ориентироваться на своих постоянных клиентов, которых можно проанализировать.

В годовом отношении число выдачи кредитов наличными сократилось на 62%, объем - на 69%. По данным ОКБ, в мае 2024-го люди оформили 3,19 млн кредитов на 657,6 млрд рублей.

Средний размер кредита наличными за год снизился на 18% - с 206 до 168 тыс. рублей, а срок - на восемь месяцев, то есть с 32 до 24 месяцев в мае 2025-го.

Сокращение выдачи наблюдается и в сравнении с апрелем этого года. Количество оформленных кредитов наличными в мае сократилось на 2%, объем - на 7%.

При этом полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте наличных снижается не так активно, как доходность вкладов. В мае она составила 34,28%, а в апреле - 34,33%. Для сравнения, в мае 2024-го ПСК в этом сегменте была на уровне 25,8%.

Резкого снижения ставок по розничным кредитам не произойдет из-за падения ключевой ставки в июне, считают в ВТБ. Даже с ключевой ставкой 20% стоимость кредитов остается экстра-высокой, и до начала полноценного "кредитного ренессанса" пока еще достаточно далеко.

Это один из трендов - банки стали двигаться в сторону залогового кредитования. Они запускают программы выдачи наличных денежных средств под залог авто и недвижимости. Развивается это направление как раз по причине экономии на капитале и для повышения надежности выдач.

Как прогнозирует Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал", в ближайшее время спрос в розничном кредитовании будет частично удовлетворяться через кредитные карты с программами рассрочек и длительным беспроцентным периодом.