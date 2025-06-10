За преступления с использованием ИИ могут ввести уголовную ответственность

10 июня. FINMARKET.RU - Зас использованием искусственного интеллекта (ИИ) может быть введена уголовная. Штрафы за кражу, вымогательство, мошенничество, умышленное вмешательство в ИТ-системы или сеть, повлекшие утечку, уничтожение или искажение данных, будут достигать 2 млн руб. Кроме того, за это можно будет получить до 15 лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено вторым пакетом мер по противодействию мошенничеству, разработанным Минцифры во исполнение протокола совещания с вице-премьером Дмитрием Григоренко. На документ ссылаются "Ведомости".

Как отмечает директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров, в документе по-прежнему отсутствует четкое юридическое определение. Соответственно, под определение могут подпадать любые алгоритмы - от простых чат-ботов до сложных нейросетей. Он полагает, что особенность использования ИИ фактически в качестве отягчающего признака может быть обусловлена масштабами возможного вреда от его использования, сложностью раскрытия таких преступлений и изменением методов воздействия преступников на своих жертв.