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10 июня 2025 года 09:47
За преступления с использованием ИИ могут ввести уголовную ответственность
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Владимир Андреев/ТАСС
10 июня. FINMARKET.RU - За преступления с использованием искусственного интеллекта (ИИ) может быть введена уголовная ответственность. Штрафы за кражу, вымогательство, мошенничество, умышленное вмешательство в ИТ-системы или сеть, повлекшие утечку, уничтожение или искажение данных, будут достигать 2 млн руб. Кроме того, за это можно будет получить до 15 лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено вторым пакетом мер по противодействию мошенничеству, разработанным Минцифры во исполнение протокола совещания с вице-премьером Дмитрием Григоренко. На документ ссылаются "Ведомости". Как отмечает директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров, в документе по-прежнему отсутствует четкое юридическое определение ИИ. Соответственно, под определение могут подпадать любые алгоритмы - от простых чат-ботов до сложных нейросетей. Он полагает, что особенность использования ИИ фактически в качестве отягчающего признака может быть обусловлена масштабами возможного вреда от его использования, сложностью раскрытия таких преступлений и изменением методов воздействия преступников на своих жертв.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ИИ, преступления, ответственность
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