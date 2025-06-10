Россияне за полгода получат рекордный кешбэк

10 июня. FINMARKET.RU - Россияне получат рекордный размер кешбэка за первую половину 2025 года. По прогнозу ВТБ,перечислят гражданам 220 млрд рублей. Для сравнения, за весь прошлый год крупнейшие кредитные организации выплатили 300 млрд. Участники рынка подтвердили "Известиям", что сумма кешбэка в этом году будет максимальной. Это связано с тем, что россияне начали более внимательно отслеживать программы лояльности, люди пытаются максимально на них заработать в условиях роста инфляции.сейчас ценится выше, чем надежность банка.

В крупнейших банках газете подтвердили рост.

Россияне начали более внимательно отслеживать программы лояльности. Они выбирают тот банк, который позволяет получать ощутимую выгоду в повседневных расходах, отметил начальник управления «Программы лояльности» ВТБ Роман Синенко.

Каждый третий клиент при выборе банковской карты обращает внимание на кешбэк, видно из исследования аналитической компании Frank RG. Размер бонусов как приоритет отметили чаще, чем удобство приложения и надежность банка.

Основные причины увеличения кешбэка — инфляция, рост безналичных платежей и конкуренция между банками, рассказал «Известиям» МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков. По его словам, игроки активно используют выплаты, несмотря на снижение доходности операций и рост затрат на инфраструктуру, а также необходимость выполнения регуляторных требований, таких как внедрение цифрового рубля и развитие новых платежных сервисов.

Увеличение объема начисленного кешбэка вызвано также ростом потребительских расходов населения, считает независимый эксперт Андрей Бархота. Цены товаров по некоторым популярным у россиян категориям (супермаркеты, кафе, заправки) подросли за год на 20%. Это вызвало рост кешбэк-отчислений в рублях, пояснил Андрей Бархота. По его мнению, выплаты россиянам за весь 2025 год могут достичь 450–520 млрд рублей.

Сегодня банки стараются не снижать норму кешбэка, но ограничивать потолок суммы начисленных бонусов, обратил внимание Андрей Бархота. Тормозом для роста таких выплат он назвал технологичные способы оплаты — по QR-коду или по лицу.

Кроме того, у части банков снижается прибыль, особенно у тех, кто зависит от комиссионного дохода или сталкивается с ростом операционных издержек, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его мнению, радикального ухудшения условий программ лояльности ожидать не стоит, однако некоторые участники рынка уже начинают снижать лимиты по выплатам кешбэка до 3–5 тыс. рублей в месяц, исключать дорогие категории, а также вводить платные подписки за повышенный кешбэк, добавил аналитик.