В РФ выявлен рост благосостояния домохозяйств

10 июня. FINMARKET.RU - Медианный доход (сумма, выше и ниже которой находится половина населения) в расчете на одного члена российского домохозяйства в 2024 году составил 27 868 руб.— это на 27% больше, чем было в 2022 году. Такие данные приводит Банк России, сравнивая результаты проведенных им двух волн опроса «Обследование финансов российских домохозяйств», пишет "Коммерсант".

Отмечается, что в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, доходы за два прошедших между опросами года выросли в девяти децильных группах (все домохозяйства разбиты на десять групп в зависимости от размера их благосостояния). Рост дохода в этих группах сложился в диапазоне от 13% до 17%. Но у первой децильной группы (10% наименее обеспеченных домохозяйств) увеличение показателя было заметно большим и составило 30%.

Опрошенные сообщили о себе, что в основном живут за счет трудовых доходов и социальных трансфертов. Вклад других источников заметен только в самых высокодоходных группах. При этом доля трансфертов в трех низкодоходных группах в 2024 году увеличилась. Медиана отношения среднедушевых расходов к доходам, то есть склонность к потреблению, между двумя волнами опроса незначительно снизилась.