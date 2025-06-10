Кредиты по ипотечным рыночным программам показали рост выдачи

10 июня. FINMARKET.RU - В мае рыночные ипотечные программы показали рост выдач на треть к предыдущему месяцу, свидетельствуют данные института развития "Дом.РФ". В то же время у государственных программ ипотеки результат остался на уровне апреля.рыночной ипотеки показала рост благодаря незначительному, но давно ожидавшемуся снижению ставок. Впрочем, оснований для устойчивого восстановления спроса на рыночную ипотеку в банках пока не видят, пишет "Коммерсантъ".

По данным "Дом.РФ", в мае выдачи рыночной ипотеки выросли на 32% по сравнению с апрелем в количественном выражении, достигнув 28 тыс. кредитов, и на 17% в денежном — до 45 млрд руб. При этом выдачи ипотеки с господдержкой, напротив, показали, хоть и символическое, сокращение в денежном эквиваленте — 39 тыс. штук на 219 млрд руб. в мае против 41 тыс. в апреле.

Такая динамика наблюдалась несмотря на то, что в середине мая крупнейшие банки (включая Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк и "Дом.РФ") отменили обязательные комиссии при выдаче ипотечных кредитов с господдержкой, что привело к моментному росту выдачи кредитов, отмечается в материалах «Дом.РФ».

Так, по данным института развития, недельные выдачи по ключевой госпрограмме «Семейная ипотека» достигли максимальных значений с июня 2024 года — примерно 10 тыс. ссуд на 55–60 млрд руб.