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10 июня 2025 года 09:15
Кредиты по ипотечным рыночным программам показали рост выдачи
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Дмитрий Рогулин/ТАСС
10 июня. FINMARKET.RU - В мае рыночные ипотечные программы показали рост выдач на треть к предыдущему месяцу, свидетельствуют данные института развития "Дом.РФ". В то же время у государственных программ ипотеки результат остался на уровне апреля. Выдача рыночной ипотеки показала рост благодаря незначительному, но давно ожидавшемуся снижению ставок. Впрочем, оснований для устойчивого восстановления спроса на рыночную ипотеку в банках пока не видят, пишет "Коммерсантъ". По данным "Дом.РФ", в мае выдачи рыночной ипотеки выросли на 32% по сравнению с апрелем в количественном выражении, достигнув 28 тыс. кредитов, и на 17% в денежном — до 45 млрд руб. При этом выдачи ипотеки с господдержкой, напротив, показали, хоть и символическое, сокращение в денежном эквиваленте — 39 тыс. штук на 219 млрд руб. в мае против 41 тыс. в апреле. Такая динамика наблюдалась несмотря на то, что в середине мая крупнейшие банки (включая Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк и "Дом.РФ") отменили обязательные комиссии при выдаче ипотечных кредитов с господдержкой, что привело к моментному росту выдачи кредитов, отмечается в материалах «Дом.РФ». Так, по данным института развития, недельные выдачи по ключевой госпрограмме «Семейная ипотека» достигли максимальных значений с июня 2024 года — примерно 10 тыс. ссуд на 55–60 млрд руб.
Опубликовано Финмаркет
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