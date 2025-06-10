Кабмин смягчяет ответственность за недостоверное декларирование

10 июня. FINMARKET.RU - Россияне смогут избежать штрафа за провоз наличности, алкоголя и табака без декларации – законопроект Минфина со смягчением ответственности правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила на заседании 9 июня. Об этом пишут "Ведомости", ссылающиеся на свои источники. Теперь законопроект должен быть направлен в Госдуму.

Минфин предлагает ряд поправок в КоАП, которые касаются ответственности за неверное декларирование товаров и денежных средств физлицами и компаниями.

Одна из новелл вводит новую меру ответственности для граждан за недекларирование (недостоверное декларирование) наличных денег, ввозимых через границу. Предполагается, что помимо штрафа таможенные органы смогут выносить гражданам предупреждения. Согласно Таможенному кодексу, декларированию подлежат ввоз и вывоз денежных средств, превышающих эквивалент $10 000.

Это позволит учитывать наличие смягчающих обстоятельств, личность нарушителя, а также применять более мягкое наказание для тех, кто впервые совершает правонарушение, говорится в пояснительной записке. По данным за последние пять лет, только 1% физлиц привлекаются к ответственности повторно за недекларирование наличных, пишут авторы законопроекта.

Еще одна поправка касается случаев перемещения гражданами через границу табачных изделий и алкоголя в количестве, превышающем норматив таких товаров, ввозимых для личного пользования. Сейчас недостоверное декларирование наказывается штрафом от половины до двукратного размера стоимости ввозимой с нарушениями продукции. Минфин предлагает установить вместо него фиксированную сумму в диапазоне от 5000 до 20 000 руб.

Еще одно новшество – предложение платить административные штрафы третьими лицами, т. е. теми, кто не привлекался к ответственности. Данная норма особенно актуальна в случаях, когда такое наказание назначается иностранным гражданам, указано в пояснительной записке. Ежегодно сумма их задолженности достигает до 40% от всех назначенных штрафов, отмечают авторы законопроекта.

В части поправок Минфина, которые касаются компаний – участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), ведомство предлагает освобождать от ответственности декларантов или таможенных представителей за заявление недостоверных сведений о классификационном коде товара. Условие – сумма занижения таможенных платежей составляет менее 5 евро. Среди всех дел о подобных административных правонарушениях доля тех, где неуплата не превышает этой суммы, составляет менее 10%, пишут авторы законопроекта. Общее же их количество за последние пять лет составляет 3413 шт., указано в пояснительной записке. Кроме того, фиксированную сумму штрафа (до 50 000 руб.) заплатят предприниматели, которые неверно задекларировали товары, не облагающиеся таможенными пошлинами.

Еще одна предлагаемая Минфином новелла касается освобождения от ответственности добросовестных участников ВЭД, которые самостоятельно выявят неточности в декларации и предложат внести изменения на этапе до выпуска товаров (т. е. разрешения таможенного органа им пользоваться и распоряжаться). Сейчас штраф не назначается при сочетании нескольких условий и составляет от 50 до 200% от стоимости товара. В частности, если таможенники не уведомили о проведении проверки, самостоятельно не выявили административное правонарушение, а также если у декларанта отсутствует задолженность по уплате пошлин, налогов и пеней.

Минфин предлагает дополнить список условий: избежать ответственности можно будет, если у такого участника ВЭД не запрашивались никакие документы в связи с проверкой, а также если ему не направлялось уведом-ление о проведении досмотра. За весь период действия меха-низма (с 2015 г.) декларантами и таможенными представителями было подано 24 834 обращения и доплачено 2,4 млрд руб., отмечается в пояснительной -записке.

Предлагаемые Минфином изменения направлены на упрощение и гуманизацию административной ответственности в таможенной сфере, что можно только приветствовать, говорит заместитель генерального директора по таможенному оформлению компании BMJ-Logistics Константин Бондаренко.