Май поставил рекорд по привлечению средств в ПИФы

6 июня. FINMARKET.RU - В мае, несмотря на длинные праздники и слабую конъюнктуру на фондовом рынке, инвесторы заметно увеличили инвестиции в розничные паевые инвестиционные фонды. По оценке "Коммерсанта" , основанной на данных InvestFunds, объем привлечения средств в них по итогам минувшего месяца составил 76,2 млрд руб. Это почти в 2 раза выше результата апреля и лучший результат в этом году. Спрос на розничныерастет четвертый месяц подряд. Но если раньше это происходило на фоне роста интереса к фондам облигаций, то в минувшем месяце в лидеры вновь вышли фонды денежного рынка.

По данным InvestFunds, чистые привлечения в такие ПИФы выросли за месяц в 3,5 раза - до 57,4 млрд руб. Впрочем, в 4-м квартале 2024 года ежемесячные поступления составляли 116-249 млрд руб.

Растут привлечения и в фонды облигаций, по итогам минувшего месяца они превысили 29 млрд руб. Этот результат на 14% превысил показатель апреля и стал максимальным за все время наблюдений.

Высокий интерес к облигационным фондам связан с результатами их управления с начала года, а также ожиданиями, что Банк России в ближайшее время приступит к снижению ключевой ставки.

В ближайшие месяцы управляющие надеются на восстановление спроса и на фонды акций, которые продолжают терять инвесторов.