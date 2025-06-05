5 июня. FINMARKET.RU - Важным фактором роста средств населения в банках в последние пару лет был приток средств состоятельных вкладчиков, говорится в новом обзоре рейтингового агентства НКР, пишут "Ведомости" . Согласно обзору наибольший рост за 24 месяца, завершившихся 31 марта 2025 г., показали вклады от 3 млн до 10 млн руб. Их доля в общей сумме средств населения за два года выросла на 4,3 п. п. до 17%, а объем к началу апреля достиг почти 9,8 трлн руб. Из-за этого средний размер вклада увеличился более чем на треть - за 2 года он прибавил 37% до 413 000 руб.

Всего граждане на 1 апреля держали в банках 57,9 трлн руб.: год к году депозитный портфель прибавил 23%, но квартальный рост замедлился - до 0,6% с 5% за тот же период годом ранее.

Категория вкладчиков с суммами от 3 млн до 10 млн руб., как и категория со вкладами от 10 млн руб., самая малочисленная по количеству, следует из статистики АСВ. Суммарно на них приходится всего 1% всех вкладчиков (абсолютные значения АСВ не раскрывает). С другой стороны, этот 1% держит почти половину (47,9%) всех средств населения в банках - 27,5 трлн руб. Самая многочисленная категория вкладчиков (95,2%) имеет вклады до 1 млн руб., на них приходится 24,5% всех средств.

По мнению аналитиков НКР, потенциал роста средств состоятельных граждан в банках исчерпан: по мере снижения ставок часть средств будет перетекать из крупных вкладов обратно в недвижимость и в инструменты фондового рынка.

По прогнозам НКР, в этом году средства граждан на счетах вырастут на 15-20% против 28% по итогам 2024 г. и могут достичь 65 трлн руб.