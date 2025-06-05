Овощи "борщевого набора" начали дешеветь

5 июня. FINMARKET.RU - Стоимость овощей "борщевого набора" в РФ начала снижаться, констатирует председатель Картофельного союза Сергей Лупехин, комментируя данные Росстата.

"Нынешняя ценовая ситуация на рынке сравнима с той, которая была в июне 2022 года -сейчас стоят примерно так же, как тогда. В текущем году импортная продукция стала поставляться раньше, что отразилось на росте розничных цен. Сегодня уже наметилась тенденция к снижению стоимости "борщевого набора", - заявил Лупехин журналистам.

По его прогнозу, уже в июне на полки начнут поступать овощи открытого грунта с юга России, а в июле пойдут из регионов средней полосы. "К концу лета мы будем полностью обеспечены отечественной продукцией. Увеличение предложения благоприятно повлияет на ценовую динамику - стоимость овощей во второй половине года традиционно снижается. Ожидаем, что так будет и в этом сезоне", - заключил он.

Как сообщил Росстат в среду,на плодоовощную продукцию за неделю с 27 мая по 2 июня снизились на 1%, причем темпы снижения ускорились: неделей ранее они составляли 0,8%.

В частности, лук подешевел на 1,7%, капуста - на 4,3% (на 0,9% неделей ранее). Но цены на морковь выросли на 4,6% (на 5,1% с 20 по 26 мая), на свеклу - на 3% (на 3,7% неделей ранее), на картофель они практически не изменились.

Что касается других овощей и фруктов: цены на огурцы снизились на 4,7% (на 9% неделей ранее), помидоры - на 4,3% (на 5,9%), капусту - на 4,3% (на 0,9%), бананы - на 1,9% (на 1,5%), яблоки - на 1,5% (на 1,4%).

В 2024 году цены на плодоовощную продукцию выросли в РФ на 22,1%.