.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
04 июня 2025 года 09:48
В РФ могут запретить приобретение иностранных телевизоров через госзакупки
|0
Александр Рюмин/ТАСС
4 июня. FINMARKET.RU - Минпромторг предлагает ввести полный запрет на приобретение иностранных телевизоров через госзакупки, пишет "Коммерсант". Министерство аргументирует такое решение тем, что в России при производстве 2,4 млн телевизоров госкомпании и госорганы закупают всего 18 тыс. отечественных устройств в год. Однако запрет может оставить госорганизации без "больших телевизоров", так как в России не выпускают устройства с диагоналями больше 65 дюймов: их производство гораздо сложнее. "Также производителям техники будет сложно добиться необходимой степени локализации, чтобы попасть в реестр Минпромторга",- говорит директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин. По его словам, в производстве используются китайские матрицы, которые занимают около 80% итоговой стоимости устройства, в то время как с этого года доля иностранных комплектующих не должна превышать 60%.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, телевизоры, госзакупки
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.