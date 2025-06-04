В РФ могут запретить приобретение иностранных телевизоров через госзакупки

4 июня. FINMARKET.RU - Минпромторг предлагает ввести полный запрет на приобретение иностранных телевизоров через пишет "Коммерсант". Министерство аргументирует такое решение тем, что в России при производстве 2,4 млн телевизоров госкомпании и госорганы закупают всего 18 тыс. отечественных устройств в год.

Однако запрет может оставить госорганизации без "больших телевизоров", так как в России не выпускают устройства с диагоналями больше 65 дюймов: их производство гораздо сложнее. "Также производителям техники будет сложно добиться необходимой степени локализации, чтобы попасть в реестр Минпромторга",- говорит директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин. По его словам, в производстве используются китайские матрицы, которые занимают около 80% итоговой стоимости устройства, в то время как с этого года доля иностранных комплектующих не должна превышать 60%.