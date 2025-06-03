Вендинговые автоматы подтвердят возраст по биометрии

В ближайшие месяцы сервис подтверждения возраста по биометрии появится в вендинговых аппаратах, заявили "Известиям" в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Протестировать сервис планируется в аппаратах "ФитВенд", сообщил представитель компании. Затем его будут масштабировать и другие организации, ожидают в Центре биометрических технологий (ЦБТ), который выступает оператором единой биометрической системы (ЕБС).

В вендингах с помощью подтверждения возраста по биометрии можно будет купить энергетики, уточнили в аппарате Дмитрия Григоренко. С 1 марта 2025-го их нельзя продавать несовершеннолетним. А на этот товар приходилась значительная часть прибыли, уточнил гендиректор компании "ФитВенд" Чаба Зентаи.

Также планируется, что до конца 2025 года проверка возраста по биометрии появится и на кассах самообслуживания (КСО) в розничных сетях, уточнили в аппарате Григоренко. Там добавили: после этого сервис можно будет использовать также для покупки любых товаров с возрастными ограничениями, в том числе алкоголя и табачных изделий.

Чтобы купить товар с возрастным ограничением, человеку понадобится стандартная или подтвержденная, напомнили в ЦБТ. Сдать ее можно в приложении "Госуслуги Биометрия" или в отделениях банков.

При приобретении в ЕБС будет поступать запрос о количестве полных лет покупателя, уточнили в ЦБТ. Затем запрос перенаправляется в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Если приходит сигнал, что покупатель старше 18 лет, операцию одобрят, если нет - отклонят. Причем платеж пройдет быстро - на него требуется не более четырех секунд, уточнили в Ак Барс Банке.

Для подтверждения возраста компаниям требуется лишь установить на действующие терминалы камеры для считывания биометрии, добавили в кредитной организации. Это не должно стать особенно затратным для рынка, но потребуется время: порядка 3-6 месяцев.

В ЦБТ и аппарате Григоренко напомнили, что сдача данных в ЕБС добровольна и биометрические сервисы используются лишь как альтернативный способ оплаты или подтверждения личности.