В РФ ищут новые источники повышения производительности

3 июня. FINMARKET.RU - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта планирует в июне направить в Минэкономики проект экспериментально-правового режима по сбору и агрегации промышленных данных с использованием ИИ. Как рассказал на конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде первый замглавы центра Леван Дараселия, на первых порах инициатива позволит решить задачи по предиктивной аналитике выхода из строя оборудования, логистике и обеспечению безопасности на производстве. Наиболее подготовленными к технологии отраслями в Минпромторге называют металлургию, химию, автопром и фармацевтику, пишет "Коммерсант" ..

Автоматизации отдельных предприятий недостаточно для обеспечения эффекта масштаба, и в правительстве намерены искать резервы производительности в экспериментальном пуле объединенных промышленных данных

По словам гендиректора дивизиона "Машиностроение и металлообработка" ГК "Цифра" Василия Чуранова, основной эффект от использования промышленных данных в рамках локального предприятия заключается в первую очередь в повышении эффективности загрузки оборудования. "Если перевести это в деньги - это сотни миллионов рублей в год", - сказал он. На локальном уровне многие предприятия научились использовать промышленные данные, которые они собирают с оборудования, отметил эксперт.