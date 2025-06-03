.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Доля иностранных авиакомпаний на российском рынке международных перевозок в 1-м квартале выросла до 41,8%
03 июня 2025 года 09:31
В РФ ищут новые источники повышения производительности
|0
Владимир Гердо/ТАСС
3 июня. FINMARKET.RU - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта планирует в июне направить в Минэкономики проект экспериментально-правового режима по сбору и агрегации промышленных данных с использованием ИИ. Как рассказал на конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде первый замглавы центра Леван Дараселия, на первых порах инициатива позволит решить задачи по предиктивной аналитике выхода из строя оборудования, логистике и обеспечению безопасности на производстве. Наиболее подготовленными к технологии отраслями в Минпромторге называют металлургию, химию, автопром и фармацевтику, пишет "Коммерсант".. Автоматизации отдельных предприятий недостаточно для обеспечения эффекта масштаба, и в правительстве намерены искать резервы производительности в экспериментальном пуле объединенных промышленных данных По словам гендиректора дивизиона "Машиностроение и металлообработка" ГК "Цифра" Василия Чуранова, основной эффект от использования промышленных данных в рамках локального предприятия заключается в первую очередь в повышении эффективности загрузки оборудования. "Если перевести это в деньги - это сотни миллионов рублей в год", - сказал он. На локальном уровне многие предприятия научились использовать промышленные данные, которые они собирают с оборудования, отметил эксперт.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, промышленность, производительность
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.