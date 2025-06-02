В РФ все больше требуются многопрофильные специалисты

2 июня. FINMARKET.RU - ИТ-специалисты сегодня - самые востребованные на рынке труда. Об этом говорят многочисленные исследования. Дефицит таких сотрудников достигает 700 тысяч человек. В условиях цифровизации и активного развития передовых технологий - это не удивительно. Однако эксперты уверены, что айтишники "в чистом виде" уходят на второй план. Экономике все больше требуются, владеющие ИТ-знаниями как дополнением к своей основной специализации, пишет "Российская газета"

Уже сейчас самыми востребованными на рынке труда стали кадры, владеющие сразу несколькими смежными компетенциями. В первую очередь речь идет о профессиях на стыке науки и технологий. Например, биологи, химики, физики, имеющие ИТ-подготовку, или специалисты со знаниями и компетенциями на стыке точных наук.

Компетенций, связанных с ИИ и машинным обучением, сегодня ждут и от таких специалистов, которые на первый взгляд никак не должны быть связаны с ИТ. Все больше на рынке труда появляется вакансий для финансовых аналитиков, специалистов сферы общественных наук, экономистов и менеджеров, где среди прочих требований указываются и цифровые навыки.

"Подготовка кадров сегодня выходит за рамки устоявшихся образовательных траекторий", - отмечает доцент Финансового университета при правительствеПетр Щербаченко. По его словам, наряду с классическими дисциплинами внедряется программирование, изучение интернета вещей, искусственного интеллекта и киберфизических систем.

Однако понятие "цифровые компетенции" - обширное. Разные компании и отрасли подразумевают под этим разный набор навыков и знаний, которые они требуют от своих сотрудников. Поэтому учебные заведения, чтобы выпускать натруда по-настоящему востребованных специалистов, определяют свои образовательные траектории вместе с бизнесом.

Как отмечает гендиректор компании "Импульс Кода" Татьяна Голубовская, учебные планы формируются совместно с индустриальными партнерами в рамках федеральных и корпоративных программ, а компании разрабатывают и внедряют модули по реальным производственным и ИТ-задачам, предоставляют современные цифровые платформы и инструменты "Индустрии 4.0".

Специалисты отмечают, что при подготовке кадров особую роль начинает играть модель непрерывного формирования цифровых компетенций: от школы - к колледжу и вузу, с участием реального сектора экономики.

Эксперты считают, что главная задача современных мультиформатных специалистов - передавать рутинные операции машинам и самостоятельно решать сложные интеллектуальные задачи по оптимизации процессов. Это и есть основной тренд подготовки кадров в эпоху технологических перемен.