Количество новых бизнесов на маркетплейсах снизилось впервые за 5 лет

30 мая. FINMARKET.RU - Число регистраций новых предпринимателей, занимающихся торговлей на маркетплейсах (ОКВЭД - "торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет"), впервые за 5 лет снизилось. За 2024 г. по этому ОКВЭД зарегистрировали 194 400 новых компаний - это на 7% меньше, чем в 2023 г., следует из исследования банка "Точка", проведенного на основе данных из госреестров ЕГРИП, ЕГРЮЛ, МСП. При этомс 2021 г. занимают первое место в рейтинге отраслей по числу регистраций новых бизнесов, пишут "Ведомости"

По сравнению с 2019 г. число регистраций бизнеса в сфере маркетплейсов выросло кратно. Если в 2020 г. рост составлял 34%, а в 2021 г. - сразу 323%, то затем темпы замедлились: в 2022 г. - на 20%, в 2023 г. - на 30%. Аналитики объясняют это насыщением рынка и усилившейся конкуренцией.

Вместе с маркетплейсами растут и смежные сферы. В рейтинге регистраций новых компаний складирование переместилось с 99-го на 50-е место, а курьерские услуги - с 79-го на 46-е. По данным исследования "Точки", в 2024 г. в сфере грузоперевозок было зарегистрировано 80 700 компаний, в сфере строительства жилых и нежилых зданий - 50 300, в розничной торговле в неспециализированных магазинах - 50 200, в сфере прочих персональных услуг - 42 500. По данным "Точки", к концу 2024 г. в России работало 7,8 млн компаний, из них 84% - представители малого и среднего бизнеса. При этом количество новых регистраций уже третий год подряд превышает число ликвидаций.