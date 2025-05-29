Депутаты предложили возмещать работникам затраты на использование личной техники

29 мая. FINMARKET.RU - Сегодня в Госдуму вноситсядепутатов фракции ЛДПР, который предусматривает правовые основы длярасходов работников, связанных с использованием личной техники в служебных целях, пишет "Российская газета".

Как отмечают законодатели, часто технические средства для работы принадлежат самим работникам, а не выдаются работодателем. И эта проблема актуальна не только для дистанционных сотрудников, возмещению расходов которых посвящена статья 312.6 Трудового кодекса Российской Федерации.

Многие сотрудники несут дополнительные финансовые затраты из-за использования личных устройств для выполнения своих рабочих задач. Эти расходы могут включать в себя: дополнительные расходы на интернет-трафик; амортизацию устройства; приобретение программного обеспечения и лицензий, необходимых для работы. И отсутствие четкой системы компенсации таких расходов создает дополнительную финансовую нагрузку для работников.