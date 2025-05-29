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29 мая 2025 года 09:24
Депутаты предложили возмещать работникам затраты на использование личной техники
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dpa/ТАСС
29 мая. FINMARKET.RU - Сегодня в Госдуму вносится законопроект депутатов фракции ЛДПР, который предусматривает правовые основы для компенсации расходов работников, связанных с использованием личной техники в служебных целях, пишет "Российская газета". Как отмечают законодатели, часто технические средства для работы принадлежат самим работникам, а не выдаются работодателем. И эта проблема актуальна не только для дистанционных сотрудников, возмещению расходов которых посвящена статья 312.6 Трудового кодекса Российской Федерации. Многие сотрудники несут дополнительные финансовые затраты из-за использования личных устройств для выполнения своих рабочих задач. Эти расходы могут включать в себя: дополнительные расходы на интернет-трафик; амортизацию устройства; приобретение программного обеспечения и лицензий, необходимых для работы. И отсутствие четкой системы компенсации таких расходов создает дополнительную финансовую нагрузку для работников.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ГД, законопроект, компенсации, техника
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