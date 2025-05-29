Криптоактивы будут нишевым продуктом

29 мая. FINMARKET.RU - Участники финансового рынка начали выпускать инвестиционные продукты с привязкой к стоимости криптовалют. Это стало возможным благодаря тому, что Банк России описал ключевые правила размещения таких инструментов. В частности, организаторы торгов получают право допускать такие ценные бумаги к обращению, доверительные управляющие - включать такие активы в договоры ДУ, а операторы информационных систем - организовывать выпуски ЦФА, пишет "Коммерсантъ".

Вместе с тем, как указывает гендиректор УК "Первая" Андрей Бершадский, все площадки, на которых торгуютсяи где осуществляется их учет и хранение, находятся в иностранных юрисдикциях. Поэтому спрос на них будет ограниченным. "Такой продукт будет нишевым, так как в целом интерес к криптоактивам есть, но аллокации в портфелях крупных частных инвесторов редко превышают несколько процентов", - отмечает гендиректор "ТКБ Инвестмент Партнерс" Дмитрий Тимофеев.

Центробанк 28 мая разрешил предлагать квалифицированным инвесторам инструменты, доходность которых зависит от стоимости криптовалют. Участники рынка ждали этого шага от регулятора – многие в этот же день объявили о запуске продуктов, связанных с рынком криптовалют, а некоторые намерены сделать это в ближайшее время, пишут "Ведомости".

Так, УК "Альфа-капитал" и "Румберг кэпитал" запустили структурные облигаций с экспозицией на криптовалюту, сообщил газете представитель "Альфа-капитала". Т-банк выпустил цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к стоимости биткойна, сообщил его представитель. "Цифра брокер" также начал выпуск производных финансовых инструментов на ценные бумаги, стоимость которых привязана к криптовалюте без ее физической поставки, сообщил его представитель. В июне Московская биржа планирует запуск на срочном рынке расчетного фьючерса, базовый актив которого привязан к стоимости биткойна, рассказал "Ведомостям" представитель площадки. "СПБ биржа" сейчас тестирует торги фьючерсом на индекс биткойна, говорит ее представитель.