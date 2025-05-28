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28 мая 2025 года 10:25
Минфин предлагает усилить закрытость таможни
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Александр Рюмин\ТАСС
28 мая. FINMARKET.RU - Минфин опубликовал законопроект "О таможенных органах РФ" - он выносит регулирование работы таможенников в отдельный закон, регламентируя в нем информационную закрытость сотрудников службы, обладающих доступом к чувствительной в условиях растущей геополитической напряженности информации о внешней торговле, пишет "Коммерсант". В частности, документ разрешает вводить "на элементах таможенной инфраструктуры, на которых должностные лица таможенных органов могут совершать таможенные операции и проводить таможенный контроль, режимные требования", запрещает передачу "информации, используемой таможенными органами для выполнения возложенных на них задач и функций, находящейся в распоряжении таможенных органов" и порядка работы с ней "иным лицам" и использования "в иных целях" - при этом формировать перечень и порядок будет сама ФТС. Кроме того, "в целях профилактики совершения коррупционных правонарушений законопроектом установлен запрет на размещение должностными лицами таможенных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на личных страницах и страницах в социальных сетях информации, позволяющей раскрыть принадлежность к таможенным органам", а также данных о своей работе и работе таможенных органов.
Опубликовано Финмаркет
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