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28 мая 2025 года 09:09
Новые условия для возвращения иностранных компаний
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Петр Ковалев/ТАСС
Депутаты и бизнес подготовили концепцию законопроекта о возвращении иностранных компаний, который предлагает поделить ушедший после начала СВО бизнес на две категории: "бывшие инвесторы" и "прямые импортеры". К ним предлагается предъявлять разные требования. Такую инициативу представил президент Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования "Росспецмаш" Константин Бабкин в ходе круглого стола "Условия возвращения иностранных компаний и инвестиций в Россию", который организовал комитет Госдумы по экономической политике, пишут "Ведомости". К "бывшим инвесторам" предлагается относить те компании, присутствие которых на российском рынке связано с наличием мощностей на территории страны, а также фирмы, возвращение которых относится к сфере деятельности правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. "Прямыми импортерами" будут считаться компании, которые сами ограничили поставки товаров и услуг на российский рынок, были включены в санкционные списки в России или производят продукцию двойного назначения. Согласно представленной концепции, "бывшие инвесторы" при возвращении обязаны будут внести единоразовый взнос в размере от 10% выручки компании на российском рынке в 2021 г. в Фонд возрождения новых и приграничных регионов РФ. Также предлагается, чтобы такие компании ежегодно зачисляли в этот фонд 2% годовой выручки на рынке России в течение 10 лет подряд с года возобновления работы в стране. В ходе круглого стола звучали и другие предложения. Например, зампредседателя "Деловой России" Антон Данилов-Данильян предложил отказаться от параллельного импорта.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, компании, возвращение, условия
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