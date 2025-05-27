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27 мая 2025 года 10:10

Вклад IT-отрасли в ВВП вырос почти в 1,5 раза

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IMAGO/ТАСС
IMAGO/ТАСС
27 мая. FINMARKET.RU - С 2019 по 2024 гг. IT-сектор увеличил вклад в ВВП почти в 1,5 раза, а число занятых в отрасли приблизилось к 1 млн человек, отмечается в исследовании НИУ ВШЭ. Эксперты объясняют, что рост связан с развитием импортозамещения и укреплением сотрудничества между бизнесом и научным сообществом, пишет "Российская газета".

После ухода западных вендоров отечественные компании стали предлагать новые решения, ориентированные на реальные потребности государства и бизнеса. Со стороны крупных корпораций и госструктур повысился спрос на отечественные IT-продукты. Вместо замены зарубежного программного обеспечения (ПО) на аналоги российские компании предлагают комплексные решения, учитывающие специфику конкретных отраслей.

Как отмечают эксперты, среди IT-направлений наибольшую устойчивость и динамику сегодня сохраняет сегмент ПО.

Гендиректор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко заявил, что сейчас упор идет на импортозамещение, поддержку отечественных технологий и преодоление кадровых, финансовых и геополитических вызовов. Российские компании активно внедряют решения на основе нейросетей, а особые перспективы связаны с генеративным ИИ.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  ВВП,  IT-отрасль,  вклад

 
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