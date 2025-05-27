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27 мая 2025 года 09:17
Охлаждение экономики дает шанс решить кадровые проблемы
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Вячеслав Прокофьев/ТАСС
27 мая. FINMARKET.RU - После того как оценки промышленного оптимизма в мае, по данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заметно ухудшились, обновленные по данным на 26 мая оценки планов и ожиданий компаний стабилизировались "в окрестности своих худших значений с сентября 2022 года", пишет "Коммерсантъ". Так, прогнозы продаж после мартовского взлета вернулись к нулевому уровню с перспективой снижения. Производственные планы избежали сильного спада, закрепившись в апреле-мае на уровне плюс 10 пунктов после плюс 13 пунктов в марте. Охлаждение экономики дает промышленности шанс решить свои кадровые проблемы, отмечают авторы исследования. В мае рост ожиданий снижения числа работников предприятий прекратился, после того как в апреле 2025 года были получены худшие прогнозы с апреля 2022 года на фоне отмеченного 40% респондентов недостатка кадров в промышленности. Кроме того, в мае впервые за 15 лет опросы мониторинга зарегистрировали отрицательный баланс планов заимствований промышленности.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, экономика, охлаждение, кадры
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