Кредитные организации развивают банковское сопровождение контрактов

26 мая. FINMARKET.RU - На фоне ужесточения регулирования, а также сокращения кредитной деятельности кредитные организации развивают так называемое банковскоеконтрактов (БСК). По оценке "Коммерсанта" , общая сумма контрактов, заключенных с использованием БСК за 2024 год составляет 62 трлн руб. В эту сумму вошли закупки для реализации нацпроектов (12 трлн руб.), проектное финансирование застройщиков (12 трлн руб.), контрактные сделки в рамках закона 44-ФЗ (9,4 трлн руб.), закупки в рамках 223-ФЗ (9,5 трлн руб.) и т. д. По сравнению с 2023 годом рост составил 26%.

"Совокупный объем портфеля контрактов по всем банкам в настоящее время составляет 60-65 трлн руб.", - оценивает источник "Ъ" на банковском рынке.

Банкиры отмечают рост объемов таких контрактов в последние годы на 20-25% за год. При этом количество клиентов ежегодно увеличивается на 20%, а количество счетов на сопровождении - на 30%.

Источник "Ъ" на финансовом рынке оценивает, что БСК приносит банкам дополнительный комиссионный доход как минимум 2%.

Услуги БКС предоставляют в основном крупнейшие(Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, ПСБ, Совкомбанк и др.).