.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Чистый убыток "Совкомбанка" за 4 месяца по РСБУ составил 7,37 млрд руб., банка "Зенит" - 78,21 млн руб., "Русского стандарта" - 1,58 млрд руб.
26 мая 2025 года 10:27
Кредитные организации развивают банковское сопровождение контрактов
|0
TACC
26 мая. FINMARKET.RU - На фоне ужесточения регулирования, а также сокращения кредитной деятельности кредитные организации развивают так называемое банковское сопровождение контрактов (БСК). По оценке "Коммерсанта", общая сумма контрактов, заключенных с использованием БСК за 2024 год составляет 62 трлн руб. В эту сумму вошли закупки для реализации нацпроектов (12 трлн руб.), проектное финансирование застройщиков (12 трлн руб.), контрактные сделки в рамках закона 44-ФЗ (9,4 трлн руб.), закупки в рамках 223-ФЗ (9,5 трлн руб.) и т. д. По сравнению с 2023 годом рост составил 26%. "Совокупный объем портфеля контрактов по всем банкам в настоящее время составляет 60-65 трлн руб.", - оценивает источник "Ъ" на банковском рынке. Банкиры отмечают рост объемов таких контрактов в последние годы на 20-25% за год. При этом количество клиентов ежегодно увеличивается на 20%, а количество счетов на сопровождении - на 30%. Источник "Ъ" на финансовом рынке оценивает, что БСК приносит банкам дополнительный комиссионный доход как минимум 2%. Услуги БКС предоставляют в основном крупнейшие банки (Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, ПСБ, Совкомбанк и др.).
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, банки, контракты, сопровождение
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.