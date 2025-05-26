Осенью число банковских карт на одного человека ограничат до 20

26 мая. FINMARKET.RU - Уже осенью в России начнет действовать ограничение на количество банковских карт, оформленных на одного человека, заявил "Известиям" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, число банковских карт, оформляемых на одно физлицо, ограничат до 20. Как сказал Аксаков, инициативу в июне планируют внести в нижнюю палату и много времени на ее принятие не потребуется.

Инициатор нововведения - Банк России: идею еще в начале марта высказала на совещании президента с правительством глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, нормальному человеку "не нужно 100 карт разных банков", в связи с чем предлагается лимит - до 5 карт в одном банке и до 20 карт в целом.

"Пока звучит предложение - всего 20 карт и пять в одном банке, но, мне кажется, и это чрезмерно, будем обсуждать. Количество банков не обсуждается, только количество карт", - сообщил Анатолий Аксаков.

Усиление контроля за выпуском новых карт должно стать инструментом в борьбе с мошенниками. Они под разными предлогами уговаривают обычных россиян - дропперов - оформить счет на себя и передать данные от него злоумышленникам. Затем через такие счета выводятся украденные средства.

Сейчас законодательного ограничение на количество карт на руках у одного человека нет - его определяет политика банков. Подразумевается, что это удобно как для кредитных организаций, так и для людей. К разным продуктам клиенты могут обращаться, чтобы закрывать разные потребности: например, в одном банке более выгодные ставки по вкладам, в другом - по кредитным картам, в третьем - по ипотеке, в четвертом - высокие кешбэки, в пятом - льготы для прохода в бизнес-залы, а в шестом - он просто получает зарплату.

По данным ЦБ, за прошлый год число расчетных и кредитных карт, выпущенных в, выросло до 515 тыс. Если разделить их количество на всёстраны (правда, с учетом детей), то на каждого человека приходится три-четыре штуки.

Доля клиентов, у которых количество активных карт превышает 20, составляет порядка 0,5% или даже 0,25% от числа в принципе активных клиентов, оценил независимый эксперт Андрей Бархота. Если учитывать, что в РФ сейчас порядка 100 млн пользователей банковских услуг, то новая мера может затронуть несколько сотен тысяч граждан.