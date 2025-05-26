Завершается разработка Концепции развития регулирования ИИ

26 мая. FINMARKET.RU - Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в госуправление развивается двумя параллельными путями: пока в Минцифры завершается разработка "Концепции развития регулированиядо 2030 года", правительство приступило к внедрению ИИ в управление, экономику и социальную сферу. Для федеральных и региональных ведомств ведется разработка универсальных доверенных решений на базе ИИ.

Как рассказали "Коммерсанту" в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, "решения будут универсальными, то есть созданными не под одну локальную задачу". Для понимания целей и задач решений были опрошены регионы, на основании чего и ведется работа. В начале мая стало известно, что правительство планирует создать на базе своего аналитического центра центр развития искусственного интеллекта.

Подразделение должно координировать взаимодействие федеральных, региональных властей и бизнеса в реализации профильных задач. Между тем, специалисты по кибербезопасности предупреждают, что из 43% компаний, внедривших нейросети, только 36% обеспечили их защиту.

На форуме "Технологии доверенного ИИ 2025" старший управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин заявил, что ИИ уже стал новым вектором уязвимости при кибератаках.