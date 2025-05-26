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26 мая 2025 года 09:26
Завершается разработка Концепции развития регулирования ИИ
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Артем Геодакян/ТАСС
26 мая. FINMARKET.RU - Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в госуправление развивается двумя параллельными путями: пока в Минцифры завершается разработка "Концепции развития регулирования ИИ до 2030 года", правительство приступило к внедрению ИИ в управление, экономику и социальную сферу. Для федеральных и региональных ведомств ведется разработка универсальных доверенных решений на базе ИИ. Как рассказали "Коммерсанту" в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, "решения будут универсальными, то есть созданными не под одну локальную задачу". Для понимания целей и задач решений были опрошены регионы, на основании чего и ведется работа. В начале мая стало известно, что правительство планирует создать на базе своего аналитического центра центр развития искусственного интеллекта. Подразделение должно координировать взаимодействие федеральных, региональных властей и бизнеса в реализации профильных задач. Между тем, специалисты по кибербезопасности предупреждают, что из 43% компаний, внедривших нейросети, только 36% обеспечили их защиту. На форуме "Технологии доверенного ИИ 2025" старший управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин заявил, что ИИ уже стал новым вектором уязвимости при кибератаках.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, ИИ, безопасность
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