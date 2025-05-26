Минстрой планирует ужесточить приемку новых квартир

26 мая. FINMARKET.RU -намерен ужесточить процедуру приемки новой. Специалисты, которые проводят строительно-техническую экспертизу при приемке квартир в новостройках, должны иметь профильное образование, уверены в Минстрое. Об этом заявил директор правового департамента ведомства Олег Сперанский на Петербургском международном юридическом форуме. Требования к таким специалистам, на каком этапе находится проработка этой идеи, а также о каких поправках и в какой закон идет речь, он не уточнил, пишут "Известия"

Цель такого преобразования - оградить бизнес от так называемого потребительского экстремизма, когда организованные группы юристов судятся с компаниями для того, чтобы получить прибыль, а не защитить нарушенные права потребителей, отметил Сперанский. Такие специалисты получают доверенности от собственников жилья на представление их интересов.

По его словам, на практике такие псевдоюристы подают иски в суд, манипулируя заключениями специалистов-приемщиков. Как это работает: приемщики оценивают новую квартиру, фиксируют замечания к ней, далее их передают застройщику, который устраняет высказанные недочеты. После чего люди подписывают финальный акт на квартиру, в котором стороны соглашаются, что претензий к жилью больше нет.

Далее покупатели въезжают в квартиру, живут в ней и параллельно подают иск в суд на некачественно оказанные услуги ходе исправления замечаний, оспаривая акт приемки квартиры, который они подписали. Люди ссылаются на то, что они не могли профессионально оценить, как именно застройщик исправил замечания после их устранения. Суды становятся на сторону более слабой стороны, то есть потребителя, назначают экспертизу, в ходе которой специалисты могут выявить незначительные недоработки со стороны девелопера.

По экспертным оценкам, 60% договоров долевого участия в столичном регионе подают иски в суды, причем в регионах эта доля меньше и не превышает 10%, потому что деньги не те, - отметил чиновник, имея в виду стоимость квартиры и потенциально возможные суммы компенсации от застройщика, которые увязаны с ценой недвижимости.

Сейчас приемщики квартир не должны иметь никаких документов, которые следует представить девелоперам перед оценкой квартиры. Такой специалист не проходит экзаменов, которые позволяют подтвердить его первичные навыки для оценки квартир.