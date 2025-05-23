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23 мая 2025 года 09:45
Что спасет нас от значимого роста цен на ржаную муку
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Александр Полегенько/ТАСС
23 мая. FINMARKET.RU - Рост цен на зерно и муку приводит к пересмотру ассортимента ржаных и ржано-пшеничных хлебобулочных изделий промышленных хлебозаводов, рассказал исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев в интервью "Коммерсанту". Он отметил, что не исключены риски дальнейшего повышения цен, особенно в отношении ржи. "По сообщениям мукомолов, трудности с ее физическим наличием и качеством уже наблюдаются. От значимого роста цен на ржаную муку нас спасает только импорт из Белоруссии", - считает Айдиев. Нивелировать риски, по его словам, могут государственные товарные интервенции, продажа зерна из специального фонда мукомолам и хлебопекам. "Но только если они проводятся в упреждающем режиме. Исходя из опыта последних двух лет, предположил бы, что интервенции ежегодно требуются в апреле-мае, иначе должного влияния на рынок и на цены они не оказывают", - пояснил он.
Опубликовано Финмаркет
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