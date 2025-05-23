Что спасет нас от значимого роста цен на ржаную муку

23 мая. FINMARKET.RU - Рост цен на зерно и муку приводит к пересмотру ассортимента ржаных и ржано-пшеничных хлебобулочных изделий промышленных хлебозаводов, рассказал исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев в интервью " Коммерсанту ".

Он отметил, что не исключены риски дальнейшего повышения цен, особенно в отношении ржи. "По сообщениям мукомолов, трудности с ее физическим наличием и качеством уже наблюдаются.

От значимого роста цен на ржаную муку нас спасает только импорт из Белоруссии", - считает Айдиев. Нивелировать риски, по его словам, могут государственные товарные интервенции, продажа зерна из специального фонда мукомолам и хлебопекам. "Но только если они проводятся в упреждающем режиме. Исходя из опыта последних двух лет, предположил бы, что интервенции ежегодно требуются в апреле-мае, иначе должного влияния на рынок и наони не оказывают", - пояснил он.