"АвтоВАЗ" лоббирует механизм прямого субсидирования

23 мая. FINMARKET.RU - Сталкивающийся со снижением продаж "АвтоВАЗ" пытается пролоббировать новый механизм поддержки спроса на автомобили: производитель обсуждает с Минпромторгом прямое субсидирование скидок на новые машины, пишет "Коммерсантъ".

По замыслу "АвтоВАЗа", это позволит привлечь тех покупателей, которых сдерживают высокие ставки.

В предложении АвтоВАЗа не уточняется, кто из автоконцернов может претендовать на господдержку. Если сохранять критерии локализации, указанные в программе льготного автокредитования,— это вся линейка Lada, модель "Москвич 3", все электромобили бренда Evolute, "Москвич 3е", "Амберавто А5" и гибриды Voyah.

Собеседники издания считают, что контролировать расходование субсидий будет сложно, инициатива грозит ростом цен на машины. Два других источника отмечают, что средств на реализацию идеи "АвтоВАЗа" в бюджете в любом случае нет.

Аналитики считают, что механизм прямого субсидирования автоконцернов даст только кратковременный эффект: как показывает мировая практика, с завершением таких программ "все сильно откатывается назад".