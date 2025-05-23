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23 мая 2025 года 09:30
"АвтоВАЗ" лоббирует механизм прямого субсидирования
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Егор Алеев/ТАСС
23 мая. FINMARKET.RU - Сталкивающийся со снижением продаж "АвтоВАЗ" пытается пролоббировать новый механизм поддержки спроса на автомобили: производитель обсуждает с Минпромторгом прямое субсидирование скидок на новые машины, пишет "Коммерсантъ". По замыслу "АвтоВАЗа", это позволит привлечь тех покупателей, которых сдерживают высокие ставки. В предложении АвтоВАЗа не уточняется, кто из автоконцернов может претендовать на господдержку. Если сохранять критерии локализации, указанные в программе льготного автокредитования,— это вся линейка Lada, модель "Москвич 3", все электромобили бренда Evolute, "Москвич 3е", "Амберавто А5" и гибриды Voyah. Собеседники издания считают, что контролировать расходование субсидий будет сложно, инициатива грозит ростом цен на машины. Два других источника отмечают, что средств на реализацию идеи "АвтоВАЗа" в бюджете в любом случае нет. Аналитики считают, что механизм прямого субсидирования автоконцернов даст только кратковременный эффект: как показывает мировая практика, с завершением таких программ "все сильно откатывается назад".
Опубликовано Финмаркет
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