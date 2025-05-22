Банки предлагают ввести лимит на переводы с карт подростков

22 мая. FINMARKET.RU - Банкам нужно дать возможность устанавливатьна операции по счетам лиц от 14 до 18 лет, но судя по всему, клиенты его особо и не заметят: предлагаемая планка — 200 тыс. рублей в месяц. Превысить его можно будет только с согласия родителей. Таким образом Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает скорректировать законопроект, который запретит несовершеннолетним открывать банковские счета без письменного согласия родителей — сейчас это по собственной инициативе делают только некоторые игроки. Поправки к документу, который на прошлой неделе приняли в первом чтении, совет направил в ЦБ и Госдуму, пишут "Известия" . В НСФР призывают применить более гибкое регулирование вместо жестких ограничений.

Сейчас Гражданский кодекс дает подросткам право свободно распоряжаться заработанными средствами, подчеркнул председатель НСФР Андрей Емелин. Кроме того, усложнение клиентского пути может отпугнуть многих в возрасте до 18 лет от открытия счетов — что плохо повлияет на финансовую грамотность молодежи, подтвердили в банке "Зенит".

В НСФР обратили внимание, что появляется риск подделки согласий законных представителей несовершеннолетних. Чтобы застраховаться от этого, банкам придется выстроить механизмы проверки этих документов, что приведет к дополнительным тратам на обучение сотрудников и обновление софта.