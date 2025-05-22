С проблемой дефицита кадров столкнулись и в странах ЕАЭС

22 мая. FINMARKET.RU - С проблемой дефицита кадров в последнее время столкнулись работодатели не только в России, но и в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), наиболее значительныйкадров наблюдается в промышленности, медицине, образовании. По методологии Международной организации труда (МОТ), уровень безработицы по- 3,3% от численности рабочей силы. Основные причины кадрового голода во всех странах ЕАЭС одинаковы - снижение рождаемости и старение населения, пишет "Российская газета"

В то же время замедлились миграционные процессы, что положительно сказывается на рынках труда ЕАЭС. По словам доцента кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при Правительстве РФ Михаила Хачатуряна, впервые за последние 10 лет, по данным ЕЭК, начался положительный миграционный прирост в Армению.

По данным hh.ru, в 2024 году россияне получили 769 тыс. приглашений на работу за границу, что на 33,6% чаще, чем в 2023 году. Чаще всего предложения поступали из Белоруссии, Казахстана, Грузии и Турции.

Руководитель информационного отдела независимого профсоюза "Новый труд" Мария Коледа подчеркивает, что дефицит затрагивает как высококвалифицированные, так и низкоквалифицированные профессии. По данным ЕЭК, Казахстан приглашает россиян для работы в нефтегазовой отрасли и энергетике, финансах и ИТ, строительстве и логистике, образовании и медицине. Белоруссия нуждается в ИТ-специалистах, много вакансий в промышленности и машиностроении, торговле и логистики, науке и образовании.

Армения рада кадрам из России в ИТ-сфере, туризме и гостиничном бизнесе, строительстве и недвижимости, банковском секторе. Киргизия готова предоставить места в горнодобывающей промышленности, образовании и консалтинге, торговле и доставке.