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21 мая 2025 года 10:37
Бизнес защитят от иностранного влияния
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EPA/TACC
21 мая. FINMARKET.RU - В Госдуму внесён законопроект, уточняющий порядок, по которому государство применяет специальные меры, чтобы ограничить влияние иностранных структур на российские компании. "Ранее в перечень могли попасть только те компании, которые напрямую контролируются иностранными холдингами и обладают определённой экономической значимостью. Однако этого оказалось недостаточно. Многие дочерние компании таких организаций продолжали оставаться без правовой защиты, несмотря на то что фактически они страдали от тех же ограничений", - пояснил "Российской газете" председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он напомнил, что в рамках действующего законодательства экономически значимые организации могут быть временно выведены из-под влияния иностранных владельцев, если их действия или бездействие угрожают национальным интересам. А если закон примут, в список ЭЗО смогут попасть и дочерние структуры тех организаций, что уже признаны экономически значимыми, но только при выполнении сразу нескольких условий. "Во-первых, дочерняя компания должна быть сама по себе значимой по критериям закона - иметь соответствующие показатели по выручке, численности работников или другим признакам. Во-вторых, свыше 50% её уставного капитала должно напрямую принадлежать головной компании, уже включённой в перечень. В-третьих, не менее 25% её капитала должно принадлежать иностранной структуре, контроль над которой ранее уже был ограничен в рамках закона. И, наконец, все 100% этой иностранной структуры должны быть прямо или косвенно подконтрольны резидентам России", - уточнил депутат. Это нужно для того, чтобы в ситуации, когда иностранная компания управляет через промежуточные структуры несколькими российскими активами, ограничения распространялись не только на головную организацию, но и на все её важные дочерние общества. Это закрывает лазейки, при которых иностранный контроль мог сохраняться в обход действующих норм. Сейчас государство не может включать дочерние компании в список ЭЗО даже при наличии рисков. Это создавало пробел, которым пользовались недружественные юрлица, блокируя работу целых холдингов через давление на дочерние структуры. Принятие закона устраняет эту правовую дыру.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, бизнес, защита, законопроект
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