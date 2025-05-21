В этом году сталь в России подешевеет на 11%

21 мая. FINMARKET.RU - В этом году средневзвешенная цена на стальной прокат на внутреннем рынке России снизится на 11% к уровню прошлого года. Такой прогноз приводят в своем обзоре эксперты аналитической компании "Эйлер аналитические технологии", пишут "Ведомости"

По прогнозу компании, стоимость 1 т горячекатаного проката у производителей в этом году составит $543. В прошлом году 1 т проката в России можно было купить за $608, в 1-м квартале 2025 г. средневзвешенная цена составила $540/т. При этом текущая спотовая цена выше - $638/т. С апреля металлурги начали перекладывать впродолжающийся рост издержек, отмечается в обзоре.

Экспортные котировки в 2025 г. также снизятся, но незначительно. На базисе FOB ("с погрузкой на судно") цена на прокат сократится на 0,4% до $523/т.

В 2026 г. аналитики компании прогнозируют умеренное восстановление стоимости стали: экспортная цена на прокат вырастет на 13% до $590/т, внутренние цены - на 1% до $550/т.

Российские предприятия черной металлургии в январе – апреле 2025 г. выпустили 20 млн т стального проката всех видов - на 6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из данных аналитической компании "Корпорация "Чермет". Общее производство стали в России за этот период, по данным компании, снизилось год к году на 5% до 23,1 млн т, выпуск чугуна остался на уровне прошлого года - 17,2 млн т.

Аналитики "Эйлера" в своем обзоре объясняют снижение производства стали в России сокращением внутреннего потребления.

Как отмечают эксперты, падение цен на стальную продукцию приведет к сокращению финансовых результатов российских металлургов в этом году.