В РФ может остаться к 2028 году меньше 270 банков

Количество банков в России опустится ниже 270 к началу 2028 года, прогнозируют в рейтинговом агентстве "Эксперт РА". Игроков становится меньше из-за сделок слияния и поглощения и отзыва лицензий, а концентрация крупнейших растет. В случае "геополитической оттепели" и снятия санкций с лидеров рынка этот тренд продолжится - на фоне потери конкурентных преимуществ у более мелких игроков.

За четыре годабанков в России опустилось с 366 до 312 к началу 2025-го. К 2026 году оно упадет ниже 300, к 2027-му - ниже 290, а к 2028-му - ниже 270, говорится в прогнозе агентства, с которым ознакомилась "Российская газета"

"Российский банковский сектор традиционно отличается повышенной концентрацией на крупнейших игроках, при этом данная тенденция усилилась в течение последнего года - за счет завершения ряда объединений, затронувших лидеров рынка. В 2024-м и первом квартале 2025 года с рынка ушло 14 кредитных организаций, что укрепило позиции топ-10 банков", - говорят аналитики.

Их доля в активах сектора выросла с 78,5% до 79,8% в течение 2024-го и дополнительно до 80,7% к концу марта 2025-го. К началу 2026-го она поднимется до 81,5%, прогнозируют в рейтинговом агентстве.

В текущем году крупнейшим игрокам будет сложнее наращивать свои позиции на фоне более жестких требований к достаточности капитала, регуляторных новаций по ограничению кредитных рисков и потенциальной реализации кредитных рисков по крупным заемщикам, указывают аналитики.