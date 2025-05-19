Число иждивенцев предлагают не учитывать для повышения пенсии

19 мая. FINMARKET.RU - Сегодня в Госдуму вносится законопроект, предусматривающий снятие ограничений по числу нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении пенсионеров. Это позволит повысить уровень материального обеспечения семьи, пишет "Российская газета".

Автор законопроекта, с которым ознакомилась азета, - глава Комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что сейчас законом предусмотрено увеличение размеров пенсий гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. К страховым пенсиям (по старости или инвалидности) устанавливается повышенная фиксированная выплата. В большинстве своем такое повышение устанавливается пенсионерам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей.

Но повышение пенсий устанавливается не более чем на трех членов семьи. "Подготовленный законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев, что в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных", - подчеркивает Нилов.

К числу иждивенцев, за которых можно получить повышение фиксированной выплаты, относятся только близкие родственники пожилого человека. Это, в первую очередь, дети пожилого человека в возрасте до 18 лет (факт подтверждения иждивения не требуется) или дети в возрасте от 18 до 23 лет, если они получили инвалидность до совершеннолетия или учатся (подтверждается справкой из учебного заведения) и не работают. При этом право на увеличениеимеют оба родителя. Также к иждивенцам могут быть отнесены братья, сестры и внуки до 18 лет либо от 18 до 23 лет, если у них нет других родственников трудоспособного возраста, которые по закону обязаны их содержать.

Пенсионеру к размеру фиксированной выплаты к страховой пенсии будет установлено повышение за каждого иждивенца, но не более чем на 3 человек.

Величина фиксированной выплаты к пенсии с 1 января 2025 года установлена в размере 8907,70 руб. Поэтому в зависимости от числа лиц, находящихся на обеспечении пенсионера, сумма доплаты к пенсии в 2025 году составляет: 2969,23 руб. при наличии одного иждивенца (1/3 фиксированной выплаты); 5938,47 руб. за двух иждивенцев (надбавка 2/3); 8907,70 руб. за трех иждивенцев.