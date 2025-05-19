Россияне смогут получить выплату по ОСАГО без учета износа машины

19 мая. FINMARKET.RU - Власти планируют ввести новый вариант возмещения по..Он позволит россиянам ремонтировать авто на любой станции техобслуживания, а также получить полную сумму от страховщика для самостоятельного восстановления авто, пишут "Известия"..

Россияне смогут получить выплату по ОСАГО без учета износа. Это будет новый вариант компенсации, который позволит автовладельцам рассчитывать на более крупную сумму. Сейчас страховые учитывают износ авто и по старым машинам компенсация деньгами может быть меньше, чем реально требуется для восстановления авто. Теперь человек сможет получить первую выплату, обратиться за ремонтом в свой автосервис, и, если денег не хватит, страховая, по новым правилам, компенсирует разницу. Такой законопроект готовится к внесению с Госдуму, сообщают "Известия", ссылаясь на документ. В итоге выплата даже покроет скрытые повреждения, уточнили в Российском союзе автостраховщиков.

Предполагается, что в законе останутся обе формы компенсации, которые действуют и сейчас. Первая — страховщик сможет направить машину на ремонт на станцию техобслуживания, с которой у него заключен договор, и самостоятельно организовать восстановление авто. Вторая — компания может выплатить пострадавшему денежную компенсацию. В этой сумме будет учитываться износ машины, как это действует и сейчас: то есть чем авто старше, тем меньше денег получит клиент. При этом максимальный процент износа — 50%.

А в предлагаемом новом варианте россияне получат еще и право обращаться за дополнительной выплатой, если первой не хватило на ремонт. Пострадавший сможет пойти в любой автосервис по своему выбору, а затем направить страховщику подтверждение, что восстановление машины обошлось дороже полученной им первоначально суммы. Нужно будет прислать документы об оплате ремонта и показать отремонтированное авто.

После этого страховщик будет обязан доплатить клиенту разницу между фактическими расходами и изначальной компенсацией, а именно стоимость износа, которую вычли ранее.

Документ согласован с ЦБ, сообщил редакции источник, знакомый с обсуждением. У самого Банка России права законодательной инициативы нет.