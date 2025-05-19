ЕС замахнулся на 19 пакет антироссийских санкций

19 мая. FINMARKET.RU - Несмотря на факт начала переговорови Украины, в ЕК не наблюдают признаков прекращения конфликта, там намерены и дальше принимать ограничения против РФ.

рассматривают возможность введения 19-го пакета антироссийских санкций, не приняв еще 17-й и 18-й, заявили " Известиям " в Европарламенте. 17-й комплекс уже согласован — ожидается, что он будет принят 20 мая. Что касается 18-го, то его направят на устранение лазеек и способов обхода ограничений, уточнил евродепутат Томаш Здеховски. Несмотря на начавшийся диалог об урегулировании ситуации на Украине, в ЕС намерены продолжать санкционное давление на Россию, заявили в Еврокомиссии. Поэтому даже в случае разрешения конфликта немедленного снятия рестрикций не ожидается.

"Вполне реально ожидать, что последуют дополнительные пакеты санкций, такие как 19-й, в зависимости от развития событий на местах и эффективности текущих мер", — сказал "Известиям" депутат Европарламента, член фракции "Европейская народная партия" Томаш Здеховски.

ЕС не остановится на принятии 17-го и 18-го пакетов санкций, за ними последует 19-й комплекс рестрикций и так далее. Руководство Евросоюза вводит всё новые ограничения, несмотря на то что они наносят ущерб экономике ЕС. Например, на следующей сессии Европарламент будет голосовать за повышение пошлин на импорт удобрений из РФ и Белоруссии. Об этом "Известиям" сообщил евродепутат из Франции, член фракции "Патриоты за Европу" Тьерри Мариани.

"Введение 19-го пакета вполне реально. Пока ЕС не добьется своих целей, давление продолжится. Сейчас основная цель — добиться того, чтобы Россия отказалась от своих целей в конфликте с Украиной. Стремление нанести РФ поражение будет сохраняться до того момента, пока в Брюсселе будут уверены, что реально способны этого добиться", — рассказал "Известиям" евродепутат Иван Давид, который входит во фракцию «Европа суверенных наций».

На данный момент в Брюсселе согласовали 17-й пакет рестрикций против России. Накануне глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что его могут принять на Совете ЕС по иностранным делам 20 мая. Готовность перечня мер и сроки принятия подтвердил и канцлер Германии Фридрих Мерц. Останавливаться на этом в ЕС не намерены и уже начали разрабатывать 18-й комплекс ограничений, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.