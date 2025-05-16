Эксперимент по партнерскому финансированию могут продлить

Проект по внедрению партнерского финансирования следует продлить на пять лет до 2030 г., заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на форуме "Россия - исламский мир: КаzanForum". Этот срок будет предложен в поправках ко второму чтению законопроекта о продлении эксперимента, сообщил парламентарий "Ведомостям" в кулуарах форума.

по развитию партнерского (исламского) финансирования проходит с 1 сентября 2023 г. по 1 сентября 2025 г. на территории Башкирии, Татарстана, Чечни и Дагестана. Этот вид деятельности опирается на нормы шариата, который в том числе запрещает некоторые банковские инструменты, например кредиты под проценты. Вместо них предлагаются другие формы - рассрочка, лизинг, долевое финансирование. Инвестиции в предприятия, которые предоставляют товары или услуги, противоречащие исламским принципам, также находятся под запретом (казино, азартные игры, алкоголь, табак, оружие и др.). В марте в Госдуму внесли законопроект о продлении эксперимента еще на три года - до 1 сентября 2028 г.

Помимо увеличения срока планируется расширить перечень территорий для эксперимента, добавив Чувашию, Ингушетию и Крым, сообщил Аксаков. В комитет Госдумы по финансовому рынку поступает много обращений по участию в проекте, в том числе от представителей Калининградской области, Ингушетии, регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, уточнил он. "Ингушетия сама просится, они ревниво отнеслись к тому, что их не включили, а Чечня работает", - заметил Аксаков.

Эти нововведения позволят лучше реализовать потенциал рынка исламских финансов в России, который Аксаков оценивает в 500 млрд руб. В текущих геополитических реалиях партнерское финансирование позволит России расширить экономическое сотрудничество с исламским миром, уверен он.