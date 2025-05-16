Средний возраст грузовиков в РФ превышает 20 лет

16 мая. FINMARKET.RU - Одна из основных проблем сферы грузоперевозок - стареющий, пишет "Российская газета"

Проблему стареющего автопарка на Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025" поднял президент транспортной компании "Итеко Россия" Евгений Бабаев, назвав ее основной в отрасли грузоперевозок. "Средний возраст грузовых автомобилей в стране превышает 20 лет, и этот показатель постоянно увеличивается, что ставит нас в ряд с развивающимися странами. Такое состояние автопарка приводит к ухудшению экологии, безопасности, снижению темпов прироста ВВП, уменьшению закупок грузовых автомобилей отечественного производства и в целом к неэффективной логистике. Отрасль стала непривлекательна для молодых кадров. К сожалению, в нашей стране нет четких стимулирующих норм, направленных на решение этой проблемы", - заявил он на заседании подкомиссии по логистике комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре.

Заместитель гендиректора по развитию и корпоративным вопросам компании NATCAR Мария Степанова, сославшись на отраслевые исследования, подтвердила "РГ", что средний возраст грузовых автомобилей в России превышает 20 лет и продолжает расти. По данным Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов "АвтоГрузЭкс", средний возраст грузовых автопарков в России составляет 16-20 лет, в зависимости от категории техники. Президент ассоциации Вадим Филатов в разговоре с изданием назвал две основные причины устаревания парков. Первая - низкая рентабельность сегмента грузоперевозок, в том числе, из-за резкого снижения спроса. Вторая причина - рост стоимости приобретения техники. Средний лизинговый платеж за грузовой автомобиль вырос на 58% за год, достигнув 317 тыс. рублей за единицу. Это привело к тому, что многие компании отказались от обновления автопарков, некоторые игроки и вовсе вернули технику лизингодателям.

Эксперты считают, что отрасль нуждается в поддержке со стороны государства.