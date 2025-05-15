Власти выводят из тени нелегальную занятость

15 мая. FINMARKET.RU - По мнению Минтруда, работодатели, потакающие теневой занятости, лишают работников социальных гарантий и ответственности за их безопасность. Также периоды работы без оформления не учитываются в пенсионном стаже. Эксплуатирующие теневуюработодатели тем самым уклоняются от уплаты налогов и страховых взносов, что снижает поступления в бюджет и подрывает социальную систему. В связи с этим правительство утвердило новый план борьбы с порочным явлением. Между тем эксперты считают, что многие граждане зачастую сами выбирают себе "серую" работу, чтобы скрыть доходы, уйти от алиментов или долгов, пишут "Известия".

Правительствоутвердило план мероприятий по противодействию нелегальной занятости на 2025–2027 годы. Документ подразумевает 18 мер, которые направлены на выявление, пресечение и профилактику неформального труда, сообщила "Известиям" помощник министра труда и социальной защиты России Ирина Саттарова.

Одна из важнейших задач — предупредить ситуации, когда гражданин по тем или иным причинам вынужден соглашаться на работу без надлежащего оформления, отмечают в министерстве. Для этого специалисты проанализируют практики по недопущению подмены трудовых отношений гражданско-правовыми (оформление по ГПХ), лучшие региональные решения будут тиражироваться.

В планах властей — поквартальный мониторинг и усиление межведомственного взаимодействия. За реализацию отвечает Минтруд, контроль за исполнением возложен на Федеральную службу по труду и занятости (Роструд) и региональные власти.

В Роструде "Известиям" пояснили, что в каждом регионе сейчас действуют межведомственные комиссии, включающие инспекторов труда, налоговых и муниципальных представителей. Они выявляют работодателей, уклоняющихся от оформления сотрудников, и проводят разъяснительную работу. Кроме того, активно используются профилактические визиты и кампании по информированию граждан и работодателей о трудовых правах и последствиях нарушений.

По данным Роструда, за 2022–2024 годы удалось легализовать свыше 2,2 млн трудовых отношений, а только в 2024 году — более 810 тыс. В I квартале 2025 года — уже 150 тыс. Новый план предполагает, что к этой работе подключатся и социальные службы, а также кадровые подразделения на местах.

Государству стоит рассмотреть возможность увеличения ответственности не только для работодателей, но и для работников, которые осознанно уклоняются от уплаты налогов, уверена доцент базовой кафедры ТПП РФ РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. "Только если на рынке труда исчезнет спрос на неофициальную занятость, работодатели будут вынуждены выйти из тени", — отмечает эксперт.

Большинство мер в новом плане собеседница издания называет разъяснительными и мониторинговыми. Но именно такое постепенное и комплексное воздействие способно изменить ситуацию, убеждена она: "Всё должно работать в связке — и наказания, и обучение, и поддержка".